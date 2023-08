OM eist cel voor zware mishandeling vrouw in Amsterdamse club

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam vier maanden cel geëist tegen de 23-jarige Navareno G. voor de zware mishandeling van een 20-jarige vrouw in een Amsterdamse nachtclub. Het slachtoffer liep door een reeks vuistslagen onder meer een drievoudige kaakbreuk op.

Het incident deed zich voor in de vroege ochtend van 17 juli vorig jaar, in het zogeheten VIP-gedeelte van Club Air, gevestigd aan de Amstelstraat in de Amsterdamse binnenstad. Pas nadat de politie begin oktober camerabeelden had gepubliceerd, afkomstig van beveiligingscamera’s in de club, meldden verdachte G. en zijn medeverdachte Tayrell W. zich. Zij staan herkenbaar op de beelden en volgens justitie blijkt eruit dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het ernstige geweld tegen de vrouw.

W. (21) is een neef van G. Hij vierde tijdens de bewuste nacht zijn verjaardag in de club. De rechtbank veroordeelde hem in mei tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur, na een eis van vier maanden. De rechtbank matigde de straf onder meer vanwege “deels onjuiste media-aandacht”. W. speelde destijds voor Jong Volendam. Onlangs maakte FC Volendam bekend dat W. de club heeft verlaten en voor een club in Litouwen is gaan spelen. Volgens het OM heeft W. hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

Op camerabeelden is te zien hoe de betrokken vrouw wordt benaderd door verdachte G. Na een aanvankelijk vriendelijk gesprekje slaat de sfeer plotseling om en volgt er een geweldsexplosie. Volgens het OM heeft G. haar meermalen met gebalde vuisten in het gezicht geslagen, terwijl W. haar bij de keel greep en met kracht achterover duwde. Beide mannen ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de ernstige verwondingen die de vrouw heeft opgelopen. Volgens G.’s advocaat valt dit ook niet uit de beelden op te maken.

“Het was alsof ik gemarteld werd”, heeft het slachtoffer verklaard. Zij vond het volgens haar advocaat “te heftig” om naar de zitting van de rechtbank te komen. In haar door de advocaat voorgedragen slachtofferverklaring zette zij uiteen hoe diep de mishandeling heeft ingegrepen in haar leven, zowel fysiek als mentaal. Nadat zij naar eigen zeggen door de beveiliging de club was uitgezet, terwijl zij op zoek was naar een uit haar mond geslagen tand, is zij door een vriendin naar een ziekenhuis gebracht, waar zij een spoedoperatie aan haar kaak moest ondergaan.

De rechtbank doet uitspraak op 15 augustus.