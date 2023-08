Ook PvdA’er Henk Nijboer gaat niet door als Kamerlid

PvdA’er Henk Nijboer ziet het niet zitten om onderdeel te worden van een gezamenlijke fractie met GroenLinks en stelt zich daarom niet herkiesbaar als Kamerlid. Dat laat hij weten op X, voorheen bekend als Twitter. Daarmee verlaat een van de langstzittende parlementariĆ«rs van de PvdA de Kamer.

In zijn afscheidsbrief benoemt Nijboer dat de overgrote meerderheid van de leden van PvdA en GroenLinks voor een gezamenlijke lijst hebben gestemd. “De kiezers verdienen Kamerleden die volmondig in de nieuwe samenwerking geloven”, zegt hij. “En hoewel ik hoop op een fantastisch resultaat bij de verkiezingen, kan ik niet verhelen dat ik zorgen heb over de politieke koers.”

Met zijn elf jaar ervaring is Nijboer een van de langstzittende Kamerleden van zijn partij. Alleen fractievoorzitter Attje Kuiken zit langer in het parlement. Hij maakte zich onder meer hard voor zijn eigen provincie Groningen, bijvoorbeeld waar het ging om de gaswinning en de daardoor veroorzaakte aardbevingen.