Ook VVD’er Klink verlaat landelijke politiek na verkiezingen

Opnieuw kondigt een Tweede Kamerlid aan te vertrekken na de aankomende verkiezingen in november. Het gaat dit keer om VVD’er Jan Klink, die in de Kamer het woord voerde over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hij wil meer tijd voor zijn vier jonge kinderen en kandideert zich daarom niet opnieuw als Kamerlid.

Klink vindt het Kamerlidmaatschap “heel eervol en interessant” maar ook “een turbulente baan met relatief weinig grip op je agenda”. Ook andere vertrekkende Kamerleden beklaagden zich over de ongezonde werkdruk van Den Haag.

De VVD’er is een van de inmiddels bijna twintig politici die hebben aangekondigd niet terug te komen na de verkiezingen. Onder meer partijleiders Sylvana Simons (BIJ1) en Farid Azarkan (DENK) zullen de politiek verlaten na de verkiezingen, net zoals Kamerleden Peter Kwint (SP), Henk Nijboer (PvdA) en Hans Smolders (BVNL).