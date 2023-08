Ruim 227 kilo strandafval opgeruimd tijdens aftrap Beach Cleanup

De eerste dag van de Boskalis Beach Cleanup Tour heeft ruim 227 kilo opgeruimd strandafval opgeleverd. Tijdens de vijftiendaagse schoonmaak gaan honderden vrijwilligers de hele Nederlandse kust af. De aftrap was dinsdag op Schiermonnikoog en in het Zeeuwse Cadzand.

Op Schiermonnikoog ruimden 55 vrijwilligers ongeveer 200 kilo strandafval op, waaronder 23 sigarettenfilters. Op Cadzand vonden de vrijwilligers veel meer peuken: 789. Daar ruimden 22 vrijwilligers dinsdag 27,5 kilo afval op. Volgens een woordvoerder van organisator Stichting de Noordzee valt de hoeveelheid gevonden afval nog mee. “We bezochten vandaag relatief rustige stranden.” Hij verwacht meer strandafval op de stranden van onder meer Scheveningen, Zandvoort en Hoek van Holland.

De vrijwilligers begonnen dinsdag rond 10.30 uur. Sommige mensen kwamen speciaal met de boot naar Schiermonnikoog om te helpen. “Die maken er een dagje waddeneiland van”, aldus de woordvoerder. Een van de bijzondere vondsten van vandaag was een lege fles sterke drank uit Belarus. “Deze was redelijk schoon dus we denken dat die niet is aan komen drijven, maar waarschijnlijk is achtergelaten.”

De schoonmaakactie eindigt over twee weken op dinsdag 15 augustus. Vorig jaar werd ruim 4400 kilo afval opgeruimd, ongeveer negentig volle kliko’s.