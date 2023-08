Een 65-jarige vrouw uit Erp (Noord-Brabant) is dinsdagavond in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat ze met haar voertuig in het water was terechtgekomen. Dat gebeurde op de N279 in Berlicum, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde in de middag. Meerdere hulpdiensten waren volgens de politie ter plaatse. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze te water is geraakt.