Afsplitser Ephraim: denk niet dat ik terugkeer in de politiek

Kamerlid Olaf Ephraim, die zich eerder deze week afsplitste van de Groep Van Haga, denkt niet dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen terugkeert in de politiek. “Maar zeg nooit nooit”, aldus Ephraim. Hij blijft lid van BVNL, de partij die hij samen met Wybren van Haga oprichtte.

In een eerder bericht aan partijleden zei Ephraim nog tijdens een ledenvergadering in debat te willen met partijleider Van Haga, evenals tijdens debatten in de Tweede Kamer. Maar dat was “in een opwelling”, aldus het inmiddels onafhankelijke Kamerlid. “Waarom zou ik?” Hij wenst de partij het beste, en zal gewoon op BVNL stemmen bij de aankomende verkiezingen, verwacht hij.

Dat Van Haga met oud-50PLUS-leider Henk Krol in gesprek was, “wist ik ook niet”, zegt Ephraim. Henk Krol komt naar verwachting hoog op de lijst, hoewel het maar de vraag is of BVNL straks in de Tweede Kamer komt. De keuze voor Krol is “niet een verkeerde, maar verder weet ik niet zo gek veel van hem”. Ephraim benadrukt dat er geen sprake is van een hoogoplopend conflict tussen hem en Van Haga. Hij was het vooral oneens met de manier waarop Van Haga en Kamerlid Hans Smolders hem hadden verteld dat hij niet op de lijst zou komen.

Dit had te maken met de controverse rondom Ephraim waarvoor Van Haga vreesde. Ephraims naam wordt genoemd in verband met dividendstripping, een vorm van fraude met dividendbelasting. Hij benadrukt dat dit jaren geleden speelde, en sprak eerder van een “lasterlijk artikel” waarin hij werd genoemd. “Er loopt geen onderzoek naar me ofzo”, aldus Ephraim.

Over zijn tijd bij BVNL zegt Ephraim dat het “continu schipperen was tussen FVD-light of VVD-right”. De drie Kamerleden hadden zich afgesplitst van Forum voor Democratie, maar Ephraim zegt dat de “prioriteiten” bij Van Haga soms meer in de FVD-hoek lagen. Zelf had hij eerder een conservatievere en economisch rechtsere versie van de VVD gezien.