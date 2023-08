BuZa over dode migranten Tunesië: blijven letten op mensenrechten

Nederland zal het belang van mensenrechten blijven benadrukken waar het gaat om de omgang van Tunesië met migranten. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op de beelden van een moeder en haar kind die dood werden aangetroffen in de woestijn nadat ze waren teruggestuurd door Tunesische autoriteiten. Demissionair premier Mark Rutte had een belangrijke rol bij de onderhandelingen die leidden tot de asieldeal die het Noord-Afrikaanse land onlangs sloot met de Europese Unie. De afspraken worden momenteel verder uitgewerkt.

De afgelopen dagen is vanuit verschillende hoeken verontwaardigd gereageerd op berichten van migranten die zijn overleden in de woestijn van Tunesië en Libië. Het dodental zou zijn opgelopen door de asieldeal, zeggen critici, omdat migranten hierom terug de woestijn in zouden zijn gestuurd. Het is niet bekend hoeveel mensen hier zijn overleden.

“Het kabinet vindt dat het tegengaan van irreguliere migratie humaan, ordelijk, en in lijn met internationaal recht en mensenrechten moet verlopen”, zegt de zegsvrouw van Buitenlandse Zaken. Nederland zal onder meer in de EU “het belang blijven benadrukken van het waarborgen van mensenrechten in de aanpak van irreguliere migratie”. In de reactie gaat zij niet direct in op de beelden en berichten van overleden migranten.

De Belgische staatssecretaris van Asiel Nicole de Moor heeft vorige week een brief naar de Europese Commissie gestuurd met het verzoek “om het respect voor de mensenrechten nauw in de gaten te houden bij de uitvoering van de EU-Tunesiëdeal”, meldde persbureau Belga. Een dergelijk signaal heeft het kabinet voor zover bekend niet in de pen.

Kamerleden van de ChristenUnie Don Ceder en Nico Drost richtten zich dinsdag tot het kabinet. Ze hebben gevraagd of er meer signalen van mensenrechtenschendingen binnen zijn gekomen en of Nederland dan wel de EU hier mogelijk aansprakelijk voor zijn. Ze willen ook horen of de handelswijze van Tunesië past binnen de gemaakte afspraken en of de beloofde Europese miljoenen zullen worden gebruikt om de mensenrechten te verbeteren. Bovendien vragen ze of er sprake is van een rode lijn waarna de deal als onhoudbaar wordt beschouwd. Hierop heeft het kabinet nog niet gereageerd.

Migratie is een gevoelig thema in het nu demissionaire kabinet. Omdat de coalitiepartijen het niet eens konden worden bij onderhandelingen over migratie is het kabinet vorige maand gevallen.