Gedetineerde ontsnapt tijdens gevangenentransport bij Vught

Een gedetineerde is woensdag tijdens een gevangenentransport ontsnapt. Dat gebeurde aan het eind van de middag in de omgeving van Vught, melden politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Waarvoor de ontsnapte man in de cel zat, is niet bekend. Hij is nog voortvluchtig.

De politiewoordvoerder meldt dat een gedetineerde “tijdens een transport van A naar B” de benen heeft genomen. Het gaat in ieder geval niet om een gedetineerde van de PI Vught. Volgens Omroep Brabant werd de voortvluchtige tussen twee andere gevangenissen getransporteerd.

Een woordvoerster van DJI kan niet veel meer vertellen, behalve dat ook het Fugitive Active Search Team NL (FASTNL) van de politie is ingeschakeld. Dat is een speciaal rechercheteam dat voortvluchtigen opspoort.

Regionale media melden dat agenten onder meer op het landgoed Bleijendijk zochten bij de ruïne van een oude boerderij. Volgens het Brabants Dagblad zou de gedetineerde de benen hebben genomen toen de cellenbus stopte bij de Groensteeg, vlak bij de A2, voor een plaspauze.