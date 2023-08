Kamerlid Stephan van Baarle wil lijsttrekker worden van DENK

Het Kamerlid Stephan van Baarle heeft zich gekandideerd als lijsttrekker van DENK. Dat meldt hij in een video met de huidige partijleider Farid Azarkan, die vorige week bekendmaakte na de verkiezingen uit de politiek te stappen.

Azarkan zegt in de video dat hij het “geweldig nieuws” vindt dat Van Baarle het van hem over wil nemen. “En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik er ook heel veel zin in heb, want we hebben nog zoveel te doen als DENK”, reageert Van Baarle. “Er zijn nog zoveel gevallen van discriminatie en racisme in ons land waar we tegen moeten strijden.”

Van Baarle zit ruim twee jaar namens de partij in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder meer beleidsmedewerker in het parlement en fractievoorzitter voor DENK in de gemeenteraad van Rotterdam.