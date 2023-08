Nieuws.nl zoekt salesmanagers in Drenthe, Noord-Holland en Brabant

Ben jij niet bang om binnen te stappen bij lokale ondernemers en zie je een haalbare uitdaging in het aanspreken en binnenhalen van adverteerders voor onze lokale nieuwssites? Dan zoeken we jou!

Als salesmanager praat je met potentiële en bestaande klanten op verschillende niveaus. Je klanten en prospects komen uit uiteenlopende branches, vooral binnen het MKB; alle bedrijven en organisaties met een lokale doelgroep zijn interessant voor Nieuws.nl. Je legt ze uit waarom onze lokale sites hun bereik vergroten, stelt samen met hen een advertentiecampagne op en onderhoudt het contact tijdens de abonnementsduur. In de praktijk betekent dit dat je 1 à 2 dagen per week telefonisch afspraken maakt en de rest van de week op pad bent om klanten te bezoeken en deals te sluiten.

Over Nieuws.nl

Nieuws.nl richt zich op het exploiteren van lokale nieuwssites: met een team dat is onderverdeeld in content, sales, design en administratie worden inmiddels +/- 100 beheerders ondersteund in het beheren en commercialiseren van een lokaal nieuwsplatform.

Met het in Amsterdam gevestigde team wordt gewerkt aan een organisatie die in heel Nederland relevant nieuws verzorgt en daarmee voor (lokale) bedrijven een interessant advertentiemedium is. De verkooporganisatie bestaat inmiddels uit +/- 10 mensen, maar er is ruimte voor meer collega’s en misschien ben jij dit wel?!

Taken en verantwoordelijkheden

Het onderhouden en uitbouwen van de relaties met bestaande en potentiële klanten

Beheersen van het gehele commerciële traject; telefonische acquisitie, voeren van verkoopgesprekken, sluiten van deals, bewaking after sales en relatiebeheer

Contact met de lokale beheerders op het gebied van prospect verzameling en samenwerkingen met adverteerders

Bijhouden en rapporten van omzet, klanten en specificaties van deals

Debiteurenbewaking in samenwerking met de financieel administrateur

Op de hoogte blijven van de lokale markt- en concurrentiesituatie en indien nodig gepaste actie ondernemen, al dan niet in overleg met de collega’s

Functie-eisen

Je hebt bewezen ervaring in account- en salesmanagement

Je houdt van stevige commerciële doelstellingen

Je bezit een hoge mate van zelfstandigheid

Je hebt ervaring met verkoop in het MKB en/of ervaring met online advertentieverkoop

Je bent in het bezit van rijbewijs B

Je bent bekend met de basisbeginselen van het werken met Office

Je stelt de juiste prioriteiten, behoudt het overzicht en werkt doelgericht aan je commerciële doelstellingen

Ons aanbod

Een uitdagende rol bij een snelgroeiend bedrijf

Een zelfstandige functie in een hecht salesteam

Een marktconform vast basisloon en een bonusregeling op basis van gerealiseerde doelstellingen

Kans om mee te groeien met de ambities van het bedrijf

Representatieve auto van de zaak

Laptop van de zaak

Onkosten / telefoonvergoeding

Pensioenregeling

Wil je meer weten of heb je interesse in de functie? Mail dan naar [email protected]