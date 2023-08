Nog geen duidelijkheid over mogelijke rol tweede man in zaak-Gino

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of de man die in juni werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van de Limburgse Gino (9) vervolgd gaat worden. Gebleken is niet dat de verdachte, Youri F., de avond van de verdwijning en dood van het kind “ergens anders is geweest dan thuis”, zei het OM bij de vijfde niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen hoofdverdachte Donny M.

M. heeft eerder bekend dat hij het kind vorig jaar juni heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. De onlangs opgepakte F. (21) is een voormalige vriend van M. Hij kwam in beeld nadat zijn vingerafdrukken op een vuilniszak zijn gevonden die is aangetroffen bij het lichaam van Gino. F. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij het ontvoeren, misbruiken en het doden van het kind. Hij zit momenteel ook niet vast.

De man kwam vaker bij Donny M. (23) over de vloer, wat een verklaring kan zijn voor de aanwezigheid van zijn sporen. Hij zei namelijk dat M. op een eerder moment vuilniszakken van hem wilde hebben om zijn ramen mee te bedekken. In een recent verhoor heeft Donny M. verklaard dat F. hem niet heeft geholpen bij het wegmaken van het lichaam. Ook F. zelf ontkent betrokkenheid.

Het OM legde woensdag uit dat camerabeelden zijn nagekeken. Het gaat om een camera waarin je in de linkerbovenhoek in de verte een speeltuin achter de woning van M. in Geleen ziet. Op de beelden lijkt op 1 juni 2022, de dag van de verdwijning van Gino, in de avond een persoon in beeld te verschijnen die wat langzamer loopt. Het kan zijn dat het hier gaat om M. die het lichaam van het jongetje tilt, schetst de officier van justitie. Dat zou ook passen bij de verklaring die M. heeft afgelegd. Er lijkt op die beelden geen tweede verdachte te zijn.

Er wordt nog geprobeerd te beelden te verbeteren. Zo kun je geen personen herkennen, alleen schimmen zijn te zien. Al met al schetste het OM dat het nog “te vroeg is om een standpunt in te nemen” over de mogelijke betrokkenheid van de tweede verdachte.

Advocaat Phil Boonen zei namens de nabestaanden dat het “onderbuikgevoel blijft” dat M. hulp gehad moet hebben bij het verbergen van het lichaam, maar dat het erop lijkt dat er geen tweede verdachte is.

De volgende zitting, opnieuw een niet-inhoudelijke, vindt plaats op 30 oktober.