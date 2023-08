Ook kapitein en loods Fremantle Highway uit ziekenhuis ontslagen

De kapitein en de loods die gewond raakten bij de brand aan boord van de Fremantle Highway, zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt woensdag K Line, de charteraar van het vaartuig. Beiden waren opgenomen omdat ze “hete rook hadden ingeademd”. Eerder mochten de overige bemanningsleden het ziekenhuis al verlaten.

Aan boord van het schip waren in totaal 23 mensen. 22 van hen hadden de Indiase nationaliteit Een van hen is overleden. De loods had volgens K Line de Britse nationaliteit. Eerder sprak de charteraar van een mogelijk Nederlandse of Duitse loods. Een loods leidt schepen veilig door het water en is bekend met de lokale omstandigheden en mogelijk risicovolle vaarplekken. De zogenoemde ‘superintendent’, een supervisor aan boord, had in tegenstelling tot eerder gemeld ook de Indiase nationaliteit.

Het schip met 3784 auto’s, waarvan bijna 500 elektrisch, ligt op dit moment op een tijdelijke locatie op zo’n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het is nog niet bekend naar welke haven de Fremantle Highway versleept gaat worden.