Poging om Nederlanders in Niger op evacuatievluchten te krijgen

Nederland “doet er op dit moment alles aan” om Nederlanders die in Niger verblijven en willen vertrekken op internationale evacuatievluchten te krijgen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de nacht van dinsdag op woensdag en op woensdagochtend landden al twee evacuatievluchten vanuit het West-Afrikaanse land waar vorige week een staatsgreep is gepleegd. De vliegtuigen kwamen aan in respectievelijk Parijs en Rome. In die toestellen waren geen Nederlanders aan boord, maar wel mensen uit Frankrijk, Niger, België, Portugal, Ethiopië, Libanon, Italië, Amerika, Bulgarije en Oostenrijk.