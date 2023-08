Rode Kruis hielp tot nu toe 6,5 miljoen mensen na beving Turkije

Het Rode Kruis heeft in de bijna zes maanden na de zware aardbeving in Turkije en Syrië minstens 6,5 miljoen getroffen mensen geholpen met voedsel, medische zorg en onderdak. Ook bood de hulporganisatie meer dan 700.000 mensen, onder wie veel kinderen, mentale hulp.

In Turkije richtte de noodhulp zich het afgelopen half jaar vooral op het verspreiden van voedsel. Medewerkers deelden daar tot nu toe 416 miljoen maaltijden uit. Ruim 600.000 mensen kregen financiële hulp, zodat zij zelf kunnen kopen wat zij nodig hebben. Dat is volgens het Rode Kruis “effectiever en maakt hen minder afhankelijk”. In een aantal moeilijk bereikbare gebieden stonden hulpverleners 47.000 mensen bij in mobiele gezondheidsklinieken.

In Syrië, waar “de leefomstandigheden ook voor de aardbeving veelal slecht” waren, speelt het Rode Kruis met name een belangrijke rol in het bieden van medische noodhulp, op de ambulance en in klinieken. De organisatie zorgt bovendien voor schoon water en herstelt beschadigde watersystemen.

Volgens het Rode Kruis, dat met 216.000 vrijwilligers en medewerkers in actie kwam, is behalve voedsel, medische hulp en onderdak ook psychosociale ondersteuning aan de getroffen mensen hoognodig. “Wanneer je iets ingrijpends meemaakt, is er vaak behoefte aan een luisterend oor. Door mentale eerste hulp te bieden, zorg je ervoor dat de acute stress minder wordt”, zegt de hulporganisatie. Ook de komende tijd blijven de Turkse en Syrische Rode Halve Maan, onderdeel van het internationale Rode Kruis, hulp bieden aan de aardbevingsslachtoffers.

Het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië werden op 6 februari getroffen door een zware aardbeving. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven en vele tienduizenden mensen raakten ontheemd.