Taakstraf voor klimaatactivisten voor opruiing rond A12-blokkade

Zeven klimaatactivisten zijn woensdag veroordeeld voor opruiing. De rechtbank in Den Haag besloot dat vijf van hen een taakstraf krijgen van 30 uur, de andere twee krijgen een taakstraf van 60 uur. Dit is lager dan de officier van justitie had geëist.

De actievoerders riepen op sociale media andere mensen op mee te doen aan de A12-blokkade van Extinction Rebellion op 28 januari. Dat is gevaarlijk en strafbaar, stelde het OM, die de oproepen daarom opruiing vond. In totaal stonden acht klimaatactivisten terecht. Een verdachte is vrijgesproken.

De gemeente Den Haag had ook een verzoek ingediend voor een schadevergoeding van 9053 euro en 22 cent omdat twee verdachten teksten op de tunnelwanden hadden gespoten. De rechtbank heeft dit bedrag toegekend. Onder meer acteur Sieger Sloot moet daarom een deel van dit bedrag betalen.

Extinction Rebellion laat na de uitspraak van de rechter meteen weten in hoger beroep te gaan. “Deze uitspraak is een ondermijning van de democratische rechtstaat”, zegt advocaat Willem Jebbink. De klimaatactiegroep staat nog steeds achter het standpunt dat het blokkeren van een weg voor een vreedzame demonstratie toegestaan is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.