Vermeende drugssmokkelaar Boris P. ontkent banden met Taghi

De 46-jarige Boris P., die vorig jaar is opgepakt in Servië en in april aan Nederland is overgeleverd, ontkent dat hij zich bezighield met internationale cocaïnesmokkel. P. wordt volgens zijn advocaat Gerald Roethof ten onrechte in de media afgeschilderd als sleutelfiguur in de organisatie van Ridouan Taghi.

De politie kwam P. op het spoor door het uitlezen van onderschepte cryptoberichten op telefoons van SkyECC. Die berichten gaven zicht op verschillende drugstransporten naar Nederland en België. De Nederlander, die zich volgens justitie in de onderzochte chatgroepen ‘Picasso’ zou hebben genoemd, was al toen geëmigreerd naar Montenegro.

Volgens Roethof zijn er te weinig harde bewijzen om de identiteit van P. te koppelen aan het account van ‘Picasso’. Het Openbaar Ministerie is daar wel van overtuigd: “Picasso is niemand anders dan Boris P.”, aldus de aanklagers.

De zaak gaat onder meer over transporten in 2020 van onder meer 259 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek, voorbereidingshandelingen voor de invoer van 300 blokken cocaïne vanuit Brazilië naar Rotterdam en het vervoer van 350 en 400 kilo cocaïne naar Le Havre in Frankrijk en Valencia in Spanje.

Toen P. in mei vorig jaar een uitstapje maakte naar Servië werd hij daar op verzoek van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie opgepakt. Roethof zei woensdag in de rechtbank in Rotterdam dat P. geblinddoekt met een helikopter is vervoerd. “Hij wordt gekoppeld aan de grootste boeven van Nederland. Hier zitten de twee beste officieren van het landelijk parket. Hier is echt sprake van beeldvorming, want in feite is dit een huis-tuin-en-keukenzaak. Dit gaat niet over recordhoeveelheden, maar over een normale Rotterdamse zaak.”

Het OM ontkent verantwoordelijk te zijn voor de beeldvorming rondom de verdachte. Ook zei de officier van justitie dat de naam Taghi niet in het dossier van P. voorkomt. “Of P. al dan niet terecht wordt geschetst als vertrouweling van Taghi, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Of P. al dan niet een rol speelde in Taghi’s machtsstructuur, hoeft in de zaak niet mee te spelen.”

Zelf zei de verdachte: “Het beeld dat wordt gecreëerd maakt het voor mij heel moeilijk in detentie.” Ook zei P. niet van plan te zijn te willen vluchten. “Ik ben gewoon een gezinsmens, die zijn kinderen naar school brengt. Dat is me op een harde manier ontnomen.”

De rechtbank sprak wel van een “reëel vluchtgevaar”. Daarom is het voorarrest van P. met drie maanden verlengd.