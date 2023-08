Vijfde zitting rondom ontvoering, misbruik en moord 9-jarige Gino

De zaak die draait om het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino uit Limburg, wordt woensdag weer behandeld tijdens een vijfde niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank van Maastricht. Verdachte Donny M., die eerder een bekentenis heeft afgelegd, zal hierbij volgens zijn advocaat niet aanwezig zijn.

Gino verdween vorig jaar op 1 juni uit Kerkrade tijdens het buitenspelen. Politieagenten, gesteund door honderden vrijwilligers, hielden zoekacties in de hoop het kind levend terug te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

M. (23) heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning in Geleen, hem onder meer drugs toediende en vervolgens seksueel misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. De man wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

De verwachting is dat tijdens deze niet-inhoudelijke zitting twee ontwikkelingen in de zaak ter sprake gaan komen. Zo werd vorige maand een tweede verdachte in de zaak opgepakt. Youri F. wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van het jongetje. Hij is wel weer op vrije voeten. F. was bevriend met verdachte M., maar de advocaat van F. zei eerder dat die vriendschap direct verbroken werd door hem toen M. werd opgepakt.

Ook is begin vorige maand in een onderzoek naar de zorg en ondersteuning voor M. van vóórdat hij verdachte werd in de zaak-Gino geconcludeerd dat organisaties en hulpverleners die betrokken waren bij de man na zijn eerdere veroordelingen vooral de focus hadden op hun eigen taken. Informatie bleek niet goed overgedragen en er is niet altijd goed samengewerkt. Zo ontstond er op enig moment het beeld dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was.

M. werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling van twee kinderen en het misbruik van een van hen. In 2015 werd M. veroordeeld nadat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid. “Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter destijds.