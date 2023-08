Corendon brengt bagage geëvacueerde Rhodosgangers naar Brussel

Reizigers die via Corendon op vakantie waren op Rhodos maar vanwege de bosbranden moesten worden geëvacueerd, kunnen vanaf vrijdag hun achtergebleven bagage ophalen in Brussel. Een woordvoerster van de reisorganisatie bevestigt een bericht van de Volkskrant dat deze reizigers hun koffers niet thuisbezorgd krijgen. TUI zou dat wel doen.

Volgens Corendon was het afleveren van de bagage op het vliegveld van Brussel de snelste optie. “Als we alles thuis hadden moeten bezorgen, zou het nog weken duren. Nu kunnen de honderden reizigers vanaf morgen al beschikken over hun bagage.” Gedupeerde reizigers moeten wel zelf naar Brussel afreizen om hun koffers en andere achtergebleven bagage op te halen, omdat de spullen achter de douane staan. De vakantiegangers moeten zich ter plaatse dus eerst legitimeren, legt de Corendon-woordvoerster uit.

Alle klanten van Corendon die van Rhodos naar Nederland zijn teruggevlogen vanwege de bosbranden hebben een mail gekregen over de bagage. Maar het is niet zeker of iedereen die een koffer mist die daadwerkelijk in Brussel zal vinden, zegt de woordvoerster. “We hebben alles wat we konden vinden verzameld en teruggebracht.” Omdat niet alle bagage een label had, kon Corendon niet alle klanten persoonlijk benaderen.

Reisbranchevereniging ANVR laat weten dat reisorganisaties niet verplicht zijn om achtergebleven koffers en tassen terug te brengen. “Dus het is echt een manier om klanten tegemoet te komen”, zegt directeur Frank Oostdam. Hij benadrukt dat de situatie op Rhodos een hele uitzonderlijke was, die maakt dat reisorganisaties niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het terugbrengen van bagage. “Wat de reisorganisaties doen, zowel TUI als Corendon, is eigenlijk al coulance. Ze hoeven het niet te doen.”

TUI was niet bereikbaar.