Drukte bij binnenzwembaden vanwege slecht zomerweer

Binnenbaden trekken veel bezoekers vanwege het slechte zomerweer, blijkt uit een rondgang door het ANP. Zo zijn kaartjes voor de Aquamundo-baden van Center Parks voor donderdag bijna helemaal uitverkocht.

Mensen die sowieso al vakantie vieren op een Center Parks-terrein hebben vrij toegang tot Aquamundo, dat meerdere vestigingen heeft in Nederland. Hoe meer parkgasten de baden willen bezoeken, hoe minder kaartjes Center Parks beschikbaar stelt voor dagjesmensen, zo legt een woordvoerder uit. En dat terwijl er momenteel wel “heel veel vraag is naar dagtickets”. Voor vrijdag zijn er nog maar een paar kaartjes beschikbaar en ook voor komend weekend raadt Center Parks mensen af om op de bonnefooi te komen. “Dan loop je kans dat je voor niets naar het park rijdt.”

Aquamundo heeft relatief kleine buitenbaden en grote binnenbaden, met een oppervlakte tot zo’n 5000 vierkante meter. De buitenbaden zijn wel gewoon geopend in de regen, ook omdat de wildwaterbanen deels buitenom lopen. “Niets leuker dan in een wildwaterbaan als het regent”, aldus de woordvoerder.

Subtropisch zwemparadijs Mosaqua in het Limburgse Gulpen baalt juist van het slechte weer. Want hoewel het binnenbad afgelopen tijd geregeld vol zat, trekt normaal gezien vooral het buitenbad veel bezoekers. In het binnenbad passen ongeveer 800 tot 900 mensen, legt een woordvoerster uit. Maar als óók het buitenbad open is, kan Mosaqua tot 3000 bezoekers aan. “Gelukkig hebben we wel een goed voorjaar gehad, met veel warme weekenden. Daardoor hebben we nu een mooie voorsprong opgebouwd.”

Of dat zo blijft is volgens haar wel afhankelijk van wat het weer komende maand gaat doen. “Je hoopt natuurlijk niet op een zomer als deze.”

Voor sportcomplex Hoornse Vaart in Alkmaar is het slechte zomerweer een geluk bij een ongeluk. Het buitenbad moest dicht omdat er een filter kapot ging. “Als hij wel open was, had er niemand in gezwommen nu”, zegt locatiemanager Marcel Ruitenberg. Het binnenbad is wel drukbezocht, volgens Ruitenberg vooral door campinggasten die aan de kust verblijven. “Als ze niet naar het strand kunnen, komen ze deze kant op.”

Het grote aantal Duitsers valt hem daarbij op. “Vorige week donderdag was het heel slecht weer en een extra drukke dag. Toen hebben we eens de nummerborden op de parkeerplaats bekeken: ongeveer de helft was Duits.”