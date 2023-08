Harbers: Fremantle Highway lekt geen vloeistoffen of gifgassen

Bij metingen bij het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway zijn geen lekken geconstateerd van vloeistoffen of giftige gassen, meldt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Bergers kwamen tot deze conclusie toen zij dinsdag en woensdag metingen verrichtten op het schip. Inmiddels is het zwaar beschadigde vaartuig afgemeerd in de Julianahaven, onderdeel van de Eemshaven.

De bergers zijn ook niet op een gevaar voor explosies gestuit, schrijft Harbers. Hij meldt daarnaast dat de stabiliteit van het schip niet is aangetast door het incident.

De veranderende weersituatie kon de stabiliteit van de Fremantle Highway evenwel mogelijk in gevaar brengen. Daarom was het niet meer veilig om het schip op zee te laten dobberen en daarom heeft Harbers in overleg met betrokkenen besloten om het naar de haven te slepen.

De Eemshaven was volgens de bewindsman de meest logische optie omdat deze dicht in de buurt ligt van de locatie nabij het Waddeneiland Ameland waar het schip in de problemen is gekomen. “Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico’s beperkt, inclusief de risico’s voor mogelijke schade aan de omgeving en voor het scheepvaartverkeer”, schrijft hij.