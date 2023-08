Havenmeester over vrachtschip: hebben ramp weten te voorkomen

Havenmeester Pieter van der Wal van Groningen Seaports is opgelucht dat het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway veilig de Eemshaven heeft bereikt. “Het geeft een voldaan gevoel. We hebben ervoor gezorgd dat de Waddenzee en de Waddeneilanden niet vervuild zijn geraakt en daar zijn we trots op”, zegt hij.

Een spannende dag wil Van der Wal het niet noemen. “We hebben alles goed doorgenomen met alle partijen en waren goed voorbereid. Maar schepen van dit kaliber die ook nog zo zwaar beschadigd zijn, hebben we niet eerder meegemaakt in deze haven. Ik ben heel blij dat het allemaal gelukt is.”

Het schip is achterwaarts de Julianahaven in gesleept. De brandweer en de brandbestrijding van de marine zijn met groot materieel aanwezig, zegt de havenmeester. “Voor het geval er toch wat mocht gebeuren. We willen natuurlijk niet dat er alsnog brand uitbreekt.”

Nu het schip in de haven ligt, is het volgens Van der Wal aan de bergingsbedrijven en de verzekeringsmaatschappij. Maritiem dienstverlener Boskalis gaat met dochterbedrijf SMIT Salvage en bergingspartner Multraship auto’s van het schip halen. Het gaat om het deel van de lading dat nog intact is. Voor al die auto’s is in de Eemshaven ruimte, zegt de havenmeester. Tot 14 oktober mag de Fremantle in de Julianahaven blijven liggen.