Meerdere klimaatactivisten roepen op naar A12-blokkade te komen

Meerdere klimaatactivisten roepen op sociale media op om naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion te komen op 9 september. Dat terwijl de rechtbank in Den Haag een dag eerder oordeelde dat eerdere oproepen van zeven actievoerders strafbaar waren. Ze moeten daarom taakstraffen uitvoeren.

Extinction Rebellion heeft eerder aangekondigd vanaf 9 september de A12 dagelijks te willen blokkeren. Veel van de actievoerders sporen nu andere mensen aan via X, voorheen Twitter, om mee te doen aan de A12-blokkade. Sommigen leggen in hun oproep rechtstreeks de link met de uitspraak van de rechter een dag eerder. “Als we nu eens allemaal oproepen mee te doen aan de klimaatprotesten van Extinction Rebellion stopt de rechtbank wel met dit soort onzin”, schrijft iemand.

Sommige andere activisten ‘waarschuwen’ op X juist voor de straf van de rechtbank, waarbij ze nadrukkelijk nog eens noemen wanneer de A12-blokkade plaatsvindt. Zo schrijft iemand: “Met mijn advocaat overlegd en ze vindt het een te groot risico om deze oproep voor een nieuwe demonstratie op 9 september om 12:00 uur op de A12 in Den Haag te steunen. Een helder advies dat ik ter harte neem.”

Het Openbaar Ministerie zegt de oproepen op X ook te zien en benadrukt dat deze blokkades strafbaar zijn en gevaarlijk kunnen zijn. “De rechter heeft dit gisteren nog maar eens duidelijk verwoord. Op zichzelf kunnen die oproepen dus opruiend zijn”, laat een woordvoerder weten. Het OM zegt wel de situatie per geval te beoordelen en pas in te grijpen als het “noodzakelijk en/of zinvol is”.

Het OM is verder tevreden met de uitspraak die de rechtbank woensdag deed en laat weten hier niet tegen in beroep te gaan. Extinction Rebellion heeft al wel aangekondigd in beroep te gaan. Vijf klimaatactivisten kregen taakstraffen van dertig uur, de andere twee kregen een taakstraf van zestig uur. De achtste klimaatactivist die terecht stond, werd vrijgesproken.