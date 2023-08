Militair aangehouden voor mishandeling en gijzeling van een vrouw

Een militair uit Noord-Brabant wordt ervan verdacht een vrouw te hebben gegijzeld en mishandeld. Hij is woensdag door de marechaussee aangehouden in een woning in Helvoirt, nadat de vrouw in de ochtend werd aangetroffen op straat.

Het slachtoffer gaf aan dat ze door de man gegijzeld en mishandeld was. De twee zouden elkaar kennen. Wat precies hun relatie was, is volgens een woordvoerder van de marechaussee onbekend.

Regionale media melden dat de militair is aangehouden in een woning boven een horecagelegenheid aan de Lindelaan in Helvoirt. De marechaussee wil dat niet bevestigen. De woordvoerder laat weten de woonplaats van de man en de vrouw en hun leeftijden niet te willen delen in verband met hun privacy.

De marechaussee kreeg bij de aanhouding hulp van de politie. Tijdens het doorzoeken van de woning is ook een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden.

Hoelang de vrouw mogelijk is gegijzeld, wordt onderzocht. De militair zit vast voor onderzoek.