Nederlandse militairen namen met Russen deel aan judotoernooi

Vijftien militairen hebben deelgenomen aan een judotoernooi in de Dominicaanse Republiek, waaraan ook Russen deelnamen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Commandant der Strijdkrachten na berichtgeving door De Telegraaf. Ter plaatse zijn de Nederlandse militairen geadviseerd om het contact met Russische militairen niet op te zoeken en niet in te gaan op eventuele Russische toenaderingen, aldus de woordvoerder.

De deelname aan het toernooi is gecoördineerd door het Bureau Internationale Militaire Sport, legt hij uit. Het toernooi is georganiseerd door het Conseil International Sport du Militair (CISM). Het CISM sluit geen landen uit van deelname aan kampioenschappen die door een van de 140 aangesloten landen wordt georganiseerd. De leden hebben van het CISM de vrijheid om Rusland al dan niet uit te nodigen. De Dominicaanse Republiek heeft Rusland niet uitgesloten van deelname aan het judotoernooi, dat inmiddels is afgelopen.

Nederlandse militaire teams mogen niet deelnemen aan kampioenschappen die door Rusland worden georganiseerd, laat de woordvoerder weten.