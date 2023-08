Nieuws.nl zoekt Financieel Administrateur

Voor onze financiële administratie zoeken wij een gedreven Financieel Administrateur. Wij houden van een praktische aanpak gecombineerd met flexibiliteit en kwaliteit. De communicatielijnen zijn kort en direct en onze nieuwe collega draagt graag zijn/ haar verantwoordelijkheid.



Ben jij onze nieuwe collega? Dan heb jij een aantal jaren ervaring in financiële administratie. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging én heb je ervaring in een soortgelijke functie? Lees dan snel verder!

✓ Salaris aansluitend op jouw opleidingsniveau en werkervaring

✓ Afwisselende en verantwoordelijke functie

✓ Mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken

Geïnteresseerd? Solliciteer direct!



wat ga je doen?



Je taken bestaan onder andere uit:

Bewaking van de contractueel overeengekomen dienstverlening met onze klanten.

Facturatie verkoopfacturen

Het voeren van de diverse boekhoudingen van de onze ondernemingen.

Debiteuren- en crediteurenbeheer

Correspondentie met klanten

Klachtenafhandeling

Het opstellen en analyseren van diverse (ad hoc) rapportages.

Voorbereiding Salarisadministratie

Voorbereiding jaarcijfers

Advertentie-administratie incl correspondentie met klanten, opdrachtgeven en aansturen designers (freelancers) en plaatsing van de advertenties.

Klantgerichtheid en oog voor detail zijn een must



Waar kom je te werken?



Nieuws.nl richt zich op het exploiteren van lokale nieuwssites: met een team dat is onderverdeeld in content, sales, design en administratie worden inmiddels +/- 100 beheerders ondersteund in het beheren en commercialiseren van een lokaal nieuwsplatform. Met het in Amsterdam gevestigde team wordt gewerkt aan een organisatie die in heel Nederland relevant nieuws verzorgt en daarmee voor (lokale) bedrijven een interessant advertentiemedium is.



Wat neem je mee?



Wij zoeken iemand met het volgende profiel:

Als Financieel Administratief Medewerker ben jij communicatief vaardig en kan je snel schakelen.

Foutloze schriftelijke communicatie in NL is belangrijk

Jij bent het aanspreekpunt voor vragen en bent oplossingsgericht ingesteld.

Hbo werk- en denkniveau.

Uitstekende kennis van de Nederlandse taal.

Ervaring met Exel en AFAS zijn meer dan een pré, klantgerichtheid en oog voor detail zijn een must.

Je komt met creatieve ideeën en je bent analytisch sterk.



Wat krijg je?

Naast een uitdagende baan ontvang je het volgende:

Een marktconform salaris

Je krijgt veel ruimte om jezelf te ontplooien.

Laptop van de zaak

Reiskostenvergoeding en Telefoonvergoeding

Parttime en thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Dus zoek je een dynamisch Amsterdams bedrijf met korte lijnen waar geen dag hetzelfde is? Bij ons kunt je echt impact hebben. Interesse? Neem contact op via [email protected].