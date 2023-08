Vierdaagse Woordwaarde Festival gaat van start in Deventer

De derde editie van het Woordwaarde Festival gaat donderdag van start in Deventer. De laatste dag van het vier dagen durende festival valt samen met de 33e editie van de Deventer Boekenmarkt. Volgens de organisatoren is het festival “de ultieme ervaring voor taalliefhebbers” waar boeken, taal en literatuur tot leven komen.

De bezoekers van het festival kunnen onder meer deelnemen aan schrijfworkshops in de bibliotheek van Deventer, en er zijn boekpresentaties in galerie DNA. Ook is er een expositie over kansenongelijkheid met een interactief spel.

Verder vindt op vrijdag het Groot Deventer Dictee plaats onder leiding van schrijver Wim Daniƫls in de Hip. En op donderdag, vrijdag en zaterdag leest stadsdichter Alied van der Meer voor bij de Tekstwinkel.

Op zondag staan door heel Deventer bijna 650 boekenkramen voor de naar verwachting 100.000 bezoekers. Rond de boekenmarkt zijn verschillende activiteiten georganiseerd zoals signeersessies met bijvoorbeeld schrijver Freek de Jonge, en bezoekers kunnen persoonlijke gedichten laten maken.