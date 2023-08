86e editie van het Friese zeilevenement Sneekweek trapt af

De 86e editie van Sneekweek gaat van start in het Friese Sneek. Het grootste zeilevenement op Europees binnenwater duurt een week, en eindigt op donderdag 10 augustus. De week begint traditiegetrouw met de benoeming van de Panschipper in de Martinikerk, gevolgd door een vlootschouw in de Kolk bij de Waterpoort.

De Sneekweek draait niet alleen om zeilen, er wordt ook flink gefeest. “Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer”, staat op de site van het evenement.

Volgens de organisatie doen er zo’n achthonderd deelnemers in verschillende klassen mee aan de zeilwedstrijden op het Sneekermeer. Voor onder anderen windsurfers en zeilers met een beperking is er een andere wedstrijdbaan.

Maar zoals vermeld wordt er niet alleen gezeild. Gedurende de week zijn er onder meer feesten met optredens van verschillende dj’s, zangers en bands, en een kindermiddag met stormbaan, schmink en kinderdisco.

De Sneekweek wordt afgesloten met een prijsuitreiking en een slotfeest.