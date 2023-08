Alle opvarenden Fremantle Highway uit het ziekenhuis

Alle opvarenden van het vrachtschip de Fremantle Highway die in het ziekenhuis lagen zijn nu uit het ziekenhuis. Dat meldt K Line, de charteraar van het vrachtschip. Donderdag mocht ook de kapitein uit het ziekenhuis. Hij was de enige die nog in het ziekenhuis lag.

De eigenaar van het schip, het Japanse Shoei Kisen Kaisha, gaat samen met de betrokken autoriteiten in de Eemshaven de schade en de oorzaak van de brand onderzoeken, zegt K Line. Het schip kwam donderdagmiddag aan in de Eemshaven in Groningen, waar bergingscombinatie SMIT Salvage (onderdeel van maritiem dienstverlener Boskalis) en Multraship Towage & Salvage uit Terneuzen het vrachtschip naartoe sleepten.

De Fremantle Highway vloog in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli in brand ten noorden van Ameland. Aan boord waren 3784 auto’s, waarvan bijna 500 elektrische. De bemanning probeerde eerst zelf de brand te blussen, maar moest vluchten toen dat niet lukte. Een bemanningslid kwam om, de overige 22 bemanningsleden zijn ook opgenomen geweest in het ziekenhuis.

K Line geeft in de verklaring andermaal de condoleances voor het bemanningslid dat overleed door de brand.