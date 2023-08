Forse toename aanmeldingen kennismigranten bij IND

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft vorig jaar 33.000 aanvragen van kennismigranten verwerkt. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan in 2021. De dienst beoordeelde ruim 25.000 aanvragen van asielzoekers, meldt de IND in zijn jaarverslag over 2022.

In 2022 werden 48.000 asielaanvragen ingediend, een stijging ten opzichte van 2021. De achterstand in de behandeling van de aanvragen is, zoals bekend, groot. “Het omgaan met uitdagingen zoals asielzoekers die buiten op het gras slapen in Ter Apel, protesten en beperkte doorstroming blijft een prioriteit voor de IND”, meldt de dienst in zijn jaarverslag.

Het jaar 2022 was een jaar “van grote uitdagingen, zoals het tekort aan opvangplaatsen en oplopende wachttijden”, schrijft Rhodia Maas, directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst in het voorwoord van het jaarverslag.

“Hoewel het aantrekken van extra medewerkers een deel van de oplossing kan zijn, is het belangrijk om te erkennen dat de problematiek vaak complexer is en verder reikt dan de IND alleen”, zo staat in het jaarverslag.

Naast de behandelingen van aanvragen van kenniswerkers en asielzoekers, heeft de IND aan 21.000 studenten een vergunning gegeven en 68.000 verblijfsstickers geregeld voor Oekraïense vluchtelingen. De sticker in hun paspoort is het bewijs dat zij in Nederland mogen wonen en werken.

Eind 2022 werkten 4458 fte (ambtenaren) bij de IND. Eind vorig jaar bedroeg de externe inhuur 835 fte. De totale bezetting steeg in 2022 met 426 fte.