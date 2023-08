Geen cassatie in kwestie rond ggz-dossier verpleegkundige Assen

Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen het besluit van de rechtbank dat het OM en de politie geen toegang krijgen tot het ggz-dossier van de voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere sterfgevallen. De rechtbank oordeelde eerder dat zo’n dossier alleen in echt uitzonderlijke situaties gedeeld mag worden.

Het OM laat vrijdag weten dat het van mening was dat er “in deze zaak sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden waardoor het verschoningsrecht van de GGZ doorbroken kon worden”.

Het OM ziet echter geen aanknopingspunten om in cassatie te gaan. In zo’n procedure kijkt de Hoge Raad niet naar de inhoud van de zaak, maar wordt onder meer gekeken of de rechtbank de beslissing voldoende heeft gemotiveerd.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalig verpleger wordt “voortgezet”, aldus het OM. De verdachte uit de gemeente Noordenveld werkte tijdens de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis. Hij heeft volgens het OM in gesprekken met hulpverleners van de GGZ Drenthe gezegd dat hij de levens van een twintigtal patiĆ«nten voortijdig had beĆ«indigd. Hij is sinds enige tijd op vrije voeten.

GGZ Drenthe had zelf de geheimhoudingsplicht doorbroken door aan de bel te trekken bij het WZA na de uitlatingen van de verdachte. De hulpverleners zijn ook nog gehoord als getuigen. “Op basis van de al beschikbare informatie, zoals hiervoor beschreven, kan door het Openbaar Ministerie en de politie nader onderzoek worden gedaan naar de vermeende strafbare feiten”, zo meldde de rechtbank eerder.