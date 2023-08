Gewonde bij brand en explosie in huis in Amsterdam

Door brand en een explosie in een woning in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gaat het om de bewoner van het huis. De brandweer kreeg rond 01.15 uur de melding binnen en heeft het vuur aan de Kelbergen geblust.

De woordvoerster kon niet zeggen of de explosie voor of na de brand heeft plaatsgevonden. Zowel de voor- als achtergevel van het huis is weggeblazen. De politie en de brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand en de ontploffing.