Levenslang dreigt voor verdachten vergismoord buurthuis Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam doet vrijdagmiddag uitspraak in de strafzaak over de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi in een Amsterdams buurthuis. Het Openbaar Ministerie heeft in mei levenslange celstraffen geëist tegen de verdachten Randall D. (41) en Emylio G. (30). Hun strafzaak gaat ook over twee liquidaties in 2015 in Amsterdam-Zuidoost en Zaandam.

De volstrekt onschuldige Bouchikhi kwam in januari 2018 om het leven toen twee gewapende mannen het buurthuis in de buurt Wittenburg binnendrongen en de stagiair aanzagen voor iemand anders.

De jonge Amsterdammer lag op zijn buik om zich te beschermen tegen het geweld, toen een van de schutters met een kalasjnikov het vuur op hem opende. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond, onder wie het vermoedelijke eigenlijke doelwit en een vrouw die door kogels in beide benen is geraakt.

De jongeren waren bezig met een kookworkshop. “De sfeer sloeg om in een verschrikkelijke nachtmerrie”, zei de officier van justitie in mei. “Meerdere, veelal minderjarige, ooggetuigen zijn voor het leven getraumatiseerd.” De dood van Bouchikhi had grote impact. Honderden mensen liepen daags na zijn dood mee in een stille tocht. Er is een gedenksteen gemaakt voor de jongen, in de gevel van het pand.

G. en D., die tijdens het zevendaagse strafproces in de rechtbank in Amsterdam bleven zwijgen, worden daarnaast verdacht van de moord op de 24-jarige honkballer Siegmar Flaneur aan het Leerdamhof in Amsterdam-Zuidoost in februari 2015. Het slachtoffer werd ‘s nachts van dichtbij en van achteren neergeschoten. Voor deze moord hoorde D. de officier om vrijspraak vragen, wegens gebrek aan doorslaggevend bewijs.

D. werd in de zomer van 2021 opgepakt op Curaçao. Hij staat tevens terecht voor de liquidatie van crimineel Lucas Boom (43) in juni 2015. Dat gebeurde voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen naast een schoolplein in Zaandam. Er zijn op klaarlichte dag volgens het OM 38 kogels afgevuurd met automatische wapens. Daarbij zou een van de schutters de laser van zijn wapen zelfs op een kind hebben gericht. In de straat lagen tientallen hulzen en raakten geparkeerde auto’s beschadigd.