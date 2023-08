Organisatie verwacht feestje Canal Parade ondanks verwachte regen

De verwachte regen zal mensen er niet van weerhouden een goed feestje te vieren zaterdag tijdens de 26e editie van de Canal Parade, laat de organisatie weten. “Iedereen is op de regen voorbereid. Mensen langs de kant kunnen een paraplu meenemen, mensen op de boten nemen droge kleren mee. Alle boten checken nog een keertje extra dat alle elektra goed is ingepakt en dat het dek niet te glad is. Verder wachten we af wat de weergoden gaan doen”, aldus een woordvoerder van de organisatie,

“We hebben weleens eerder regenedities gehad. Toen dachten we ook dat niemand zou komen kijken, maar stonden alle kades alsnog vol”, aldus de woordvoerder. “En als mensen het toch te nat vinden; de parade is ook live te zien vanaf tv!”

Organisaties informeren mensen die op hun boten meevaren ook al op voorhand over het slechte weer. Zo vraagt COC Nederland meevaarders droge kleren en een handdoekje mee te nemen en zijn er doorzichtige poncho’s aan boord. “Gebruik van paraplu’s wordt afgeraden, omdat we met veel mensen op de boot staan en willen voorkomen dat je iemands ogen uit prikt”, aldus COC Nederland.

Langs de kades worden honderdduizenden bezoekers verwacht. Een partytent opzetten langs de vaarroute om droog te blijven, mag echter niet zomaar, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam desgevraagd weten. “Voor het plaatsen van een object (zoals een tent) moet men een objectvergunning aanvragen.” Een van de redenen voor de vergunningsplicht is zodat de objecten niet in de weg zullen staan voor de hulpdiensten. Mensen die zonder vergunning een partytent neerzetten, lopen het risico op een boete, aldus de gemeente.

De Canal Parade begint om 12.00 uur vanaf het Oosterdok en gaat via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht richting het Westerdok, waar rond 17.00 uur de laatste boot aankomt. De parade wordt live uitgezonden op NPO1. De deelnemende boten spelen elk op een eigen manier in op het thema #YouAreIncluded.