Prominent en oud-staatssecretaris Mona Keijzer verlaat het CDA

Voormalig staatssecretaris en partijprominent Mona Keijzer verlaat het CDA. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na berichtgeving door RTL Nieuws.

De woordvoerder wilde niet zeggen waarom Keijzer vertrekt. Maar volgens RTL was zij kritisch op de mogelijke kandidatuur van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voor het lijsttrekkerschap. Haar kritiek zou door de partijvoorzitter Hans Huibers niet serieus zijn genomen, aldus RTL. Dat was voor haar de laatste spreekwoordelijke druppel.

Keijzer was staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III. Zij werd door premier Mark Rutte ontslagen nadat zij zich in De Telegraaf negatief had uitgelaten over het coronabeleid.

In 2020 wilde ze lijsttrekker worden voor de partij, maar legde het af tegen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. In 2017 haalde ze bij de verkiezingen ruim 165.000 stemmen.