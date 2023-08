Santo Domingo stuurt Nederlandse veroordeelde naar Nederland

Een van de drie Nederlandse drugscriminelen waar justitie de uitlevering om heeft gevraagd aan de Dominicaanse Republiek, heeft volgens plaatselijke media zijn verzet tegen uitlevering opgegeven. Terence Angelo Richard de V. moet in Nederland een celstraf uitzitten van 5,5 jaar wegens onder meer drugshandel en witwassen. Hij was voortvluchtig in de Dominicaanse Republiek toen hij er in april met twee andere Nederlanders werd gearresteerd.

Dominicaanse media melden dat De V. en zijn advocaat tijdens een rechtszitting donderdag hebben ingestemd met een snelle uitlevering aan Nederland. De V. zei dat hij vrijwillig naar Nederland wil gaan om zijn celstraf uit te zitten. Hij werd in september 2016 in Amsterdam aangehouden in het bezit van veel drugs, vuurwapens en geld. Hij werd tot de rechtszaak op vrije voeten gesteld en verdween.

Voor de twee andere Nederlanders loopt ook een uitleveringsprocedure. Het zijn Dennis G. die banden zou hebben met Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, en Urvin Laurence ‘Nuto’ W. van de CuraƧaose criminele bende No Limit Soldiers. De zaak wordt op de voet gevolgd door de plaatselijke media, mede omdat G. al jaren in de Caribische republiek woont en er al eens is veroordeeld wegens drugscriminaliteit. De zaak kwam ook in de media door de arrestatie van drie agenten van de antinarcoticabrigade omdat ze tijdens een huiszoeking bij de Nederlanders zaken gestolen zouden hebben.