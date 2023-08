Twee explosies in Rotterdam, twee verdachten opgepakt

Bij woningen in Rotterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ontploffingen geweest. Rond 03.30 uur ging er een explosief af bij een huis aan de Rembrandtstraat in Noord. Ongeveer een uur later was er een explosie bij een portiek op de Boezemstraat in Crooswijk. Beide panden liepen schade op, niemand raakte gewond. De politie kon kort na het incident aan de Rembrandtstraat twee verdachten aanhouden.

De politie onderzoekt de ontploffingen op beide plekken en roept getuigen op zich te melden.

In het zo’n 25 kilometer verderop gelegen Dordrecht hield de politie vrijdagochtend vroeg een 18-jarige man aan die verdacht gedrag zou hebben vertoond. Hij had een tas bij zich met daarin vermoedelijk brandbare vloeistof. De man werd aangehouden in de buurt van de Bagijnhof. De omgeving is afgezet en het Team Explosieven Verkenning doet onderzoek, aldus de politie.