Twee Nederlanders omgekomen bij overstromingen in Slovenië

Bij de overstromingen in Slovenië zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Dat meldt het Sloveense persagentschap STA. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt de dood van de twee mannen. Er is ook sprake van een derde dodelijk slachtoffer uit Slovenië zelf.

De precieze doodsoorzaak van de drie slachtoffers is nog niet bekend. Volgens STA voert de politie een onderzoek uit. De Sloveense nieuwssite N1 meldt dat de twee Nederlandse slachtoffers zijn gevonden in de bergen nabij het stadje Kranj. De twee zijn mogelijk geraakt door bliksem. De Sloveen zou volgens N1 zijn omgekomen bij overstromingen in het dorpje Kamnik.

Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon geen verdere details geven over hoe de Nederlanders omgekomen zijn of over hun identiteit. Het ministerie verleent consulaire bijstaand aan de nabestaanden, meldt de woordvoerster.

Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is onder Nederlandse toeristen, getroffen door hevige regenval. In 24 uur tijd viel in het noorden van Slovenië de hoeveelheid neerslag die doorgaans in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg die de hoofdstad Ljubliana verbindt met het noorden van het land werd afgesloten. Meerdere dorpen in het noorden zijn volgens de autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten.