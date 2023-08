Verdachte van fatale steekpartij Amsterdam 2 weken langer vast

De 36-jarige verdachte van de fatale steekpartij dinsdagochtend in een woning in Amsterdam-West blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De man wordt verdacht van het doodsteken van een 25-jarige man en het zwaar verwonden van een 29-jarige man, beide buren van de verdachte. Het steekincident vond dinsdag plaats rond 08.45 uur in een woning in de Robert Scottstraat. De verdachte werd daarna op straat aangehouden. Getuigen hadden daarvoor gezien dat hij met een mes op het balkon stond.

De verdachte zou volgens de politie vaker ruzie hebben gehad met buurtbewoners. Het zou gaan om “overlastproblematiek”, waarbij ook politie, gemeente en de woningcorporatie werden ingeschakeld. “Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen er op dit moment geen inhoudelijke mededelingen over de precieze aard van de problematiek worden gedaan en het contact dat er met de politie is geweest”, meldde de politie eerder.