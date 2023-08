Bruls over mogelijk lijsttrekkerschap CDA: niet aan de orde

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zegt dat het “niet aan de orde” is dat hij de nieuwe partijleider wil worden van het CDA. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving hierover in de Gelderlander. “Aan speculeren doe ik niet mee”, zegt hij tegenover de krant over de geruchten dat hij een gooi wil doen naar het partijleiderschap.

De naam van Bruls zingt rond sinds oud-staatssecretaris Mona Keijzer vrijdagavond heeft laten weten dat ze het CDA heeft verlaten. Volgens RTL Nieuws was zij kritisch op de mogelijke kandidatuur van Bruls. Haar kritiek hierop zou in haar ogen niet serieus zijn genomen door partijvoorzitter Hans Huibers. Een woordvoerder van de partij kon het nieuws van het vertrek van Keijzer bevestigen, maar ging niet in op de toedracht.

Keijzer was staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III tot ze door premier Mark Rutte werd ontslagen wegens haar openlijke kritiek op het coronabeleid. Bruls speelde als voorzitter van het Veiligheidsberaad juist een belangrijke rol bij de uitvoering hiervan.