Drukte langs de Amsterdamse grachten tijdens aftrap Canal Parade

Het is zaterdag begin van de middag langs de Amsterdamse grachten volgelopen met bezoekers voor de aftrap van de Canal Parade. De tachtig boten worden vooropgegaan door een boot van de Trans Pride commissie. Ondanks het verwachte slechte weer is het langs de route “gevuld zoals voorgaande jaren”, zegt een woordvoerder van Pride Amsterdam. “De bruggen zijn weer afgeladen. Het is bomvol.”

“Ik heb al veel mooie boten gezien en veel mensen langs de kant”, zegt de woordvoerder. “We kijken uit naar weer een hele mooie Pride.” De weersverwachting weerhoudt mensen er volgens hem niet van te komen. “Mocht het gaan regenen, zijn de mensen op de boten en langs de kant voorbereid, bijvoorbeeld met partytenten. Maar voor nu is het hartstikke lekker vertoeven.”

De botenparade is onderdeel van de tweeweekse Queer & Pride. Alle boten doen op hun eigen manier mee aan het thema #YouAreIncluded. Dit jaar doen onder meer twee Surinaamse boten mee, in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Een van de boten is verzorgd door de Surinaamse singer-songwriter Jeangu Macrooy. Een andere primeur is de boot van ARTIS. De Amsterdamse dierentuin wil met de boot versierd met allerlei planten en bloemen duidelijk maken dat queer natuurlijk is.

Canal Parade vindt dit jaar voor de 26e keer plaats en is live te volgen op NPO1.