Extra reistijd op A4 en A10 door werkzaamheden bij Amsterdam Zuid

Als gevolg van werkzaamheden bij station Amsterdam Zuid is de komende acht dagen een deel van de snelwegen A4 en A10 Zuid dicht. Weggebruikers moeten ondanks de zomervakantie rekening houden met een forse extra reistijd, die kan oplopen tot een uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 en A5.

De afsluiting geldt voor de A4 en de A10 Zuid richting Utrecht (A2) vanaf knooppunt Badhoevedorp tot de oprit S109 RAI, en begint op zaterdag om 22.00 uur. Naar verwachting kunnen de wegen voor de ochtendspits op maandag 14 augustus rond 05.00 uur weer open. Station Zuid blijft in die periode wel bereikbaar per trein, maar met een aangepaste dienstregeling. Metro’s en bussen rijden gewoon.

In de komende acht dagen wordt een tweede reizigerstunnel gebouwd, de Brittenpassage. “Ter hoogte van station Amsterdam Zuid verwijderen we tijdelijk de snelweg en een deel van het treinspoor om twee gigantische delen van het dak op zijn plaats te schuiven”, zo meldt de projectorganisatie Zuidasdok. De nieuwe tunnel, die bedoeld is om in de toekomst het groeiende aantal reizigers te kunnen opvangen, moet uiterlijk 2027 opengaan.

De werkzaamheden maken deel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld en station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd.