Gemeente: te druk op Amsterdamse Reguliersdwarsstraat

De gemeente Amsterdam heeft bezoekers opgeroepen niet meer naar de Reguliersdwarsstraat in het centrum te komen vanwege de drukte. “Kom hier niet meer naar toe en vier Queer & Pride Amsterdam op een andere locatie”, meldt de gemeente op X, voorheen Twitter.

Het is momenteel erg druk in de hoofdstad door de vele bezoekers die zaterdag kwamen kijken naar de Canal Parade in de grachten. Rond 17.00 uur arriveerde de laatste boot bij het Westerdok. Veel bezoekers zijn na de parade de stad ingetrokken op zoek naar een feestje.