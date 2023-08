In de nacht omrijden door afsluiting Antwerpse Kennedytunnel

De Kennedytunnel op de Antwerpse ring is in de nacht van zaterdag op zondag in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Ook volgend weekend, in de nacht van 12 op 13 augustus is de tunnel dicht. Voor Nederlandse vakantiegangers die via België rijden, betekent dit dat zij mogelijk moeten omrijden.

De tunnel gaat rond middernacht dicht om de hinder te beperken en wordt uiterlijk om 07.00 uur ’s ochtends weer geopend. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om hun route van tevoren uit te stippelen. Ook enkele afslagen rondom de tunnel moeten door de werkzaamheden dicht.