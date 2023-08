Twee zwaargewonden door schietincident in Den Helder

Door een schietincident op de kruising tussen de Brouwerstraat en Bassingracht in Den Helder zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen zwaargewond geraakt. Volgens de politie is de schutter voortvluchtig.

De schietpartij vond rond middernacht plaats nabij een horecagelegenheid. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder twee traumahelikopters. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek. De omgeving rond de horecagelegenheid is hiervoor afgezet met linten.