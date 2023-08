Twintig woningen in een flat aan de Bernhardlaan in Susteren (Limburg) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdelijk ontruimd geweest nadat er brand was uitgebroken en er koolmonoxide aanwezig was. De bewoners werden tijdelijk opgevangen op een andere locatie, maar kunnen “in de loop van de ochtend” weer terugkeren naar hun woning, zegt de brandweer.

De bewoners werden door ambulancepersoneel nagekeken. Een van hen is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere controle.