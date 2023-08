Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn vijf Nederlanders als vermist opgegeven in Slovenië na het noodweer van de afgelopen dagen. Het ministerie deelt verder geen details over de meldingen.

Vermoedelijk zijn het voornamelijk meldingen van familieleden die geen contact hebben kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders. Vrijdag werd bekend dat twee Nederlanders uit Gouda zijn omgekomen in het land. Slovenië is een populair vakantieland voor Nederlandse toeristen.