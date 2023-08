Dit weekend 18 zakkenrollers opgepakt tijdens Pride Amsterdam

De Amsterdamse politie heeft vrijdag, zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag tijdens de Queer & Pride achttien zakkenrollers opgepakt. Zij werden op heterdaad betrapt, zegt de politie. Zaterdag was in het centrum van de stad de Canal Parade. Vooral iPhones waren populair om te stelen.

De politie meldt dat zakkenrollers “helaas” veelvuldig hebben toegeslagen. In totaal werden tientallen iPhones gevonden bij de aangehouden verdachten, onder meer in een hotelkamer. De politie hoopt de telefoons “snel te kunnen verenigen” met hun daadwerkelijke eigenaar. Mensen van wie iets is gestolen worden opgeroepen aangifte te doen.

De afgelopen twee weken stond Amsterdam in het teken van Queer & Pride. Queer Amsterdam was verantwoordelijk voor de eerste week, Stichting Pride Amsterdam en de Stichting Andreas Cultuurfonds namen de tweede week voor hun rekening. Zondag is op de Dam het eindfeest.