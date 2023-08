Laatste bussen met vakantiegangers uit Italië terug in Nederland

De laatste twee bussen met Nederlandse toeristen die in Italië getroffen werden door noodweer zijn zondag aangekomen in Nederland. Dit meldt een woordvoerder van SOS International. In totaal zijn dan zo’n 600 Nederlanders opgehaald met twaalf bussen.

De vakantiegangers werden zondag afgezet in onder meer Arnhem, Amersfoort, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Het gaat om mensen die rond het Gardameer op vakantie waren en daar werden getroffen door noodweer. Hun voertuig raakte zo beschadigd dat ze er niet meer zelf mee naar huis konden rijden. Na het noodweer kregen de Nederlandse alarmcentrales SOS International, Eurocross en de ANWB zo’n 1400 hulpverzoeken binnen.

Het busvervoer werd georganiseerd door de alarmcentrales, onder leiding van SOS International.