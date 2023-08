Na onderhoud Haringvlietbrug is nu Heinenoordtunnel aan de beurt

Na het grotendeels gereedkomen van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug op snelweg A29 gaat Rijkswaterstaat (RWS) verder met het opknappen van de Heinenoordtunnel die op dezelfde weg ligt.

Van maandag 7 augustus om 01.00 uur tot en met vrijdag 1 september 05.00 uur is de tunnel in beide richtingen dicht. Voor het verkeer zijn omleidingen van kracht. In de richting van Bergen op Zoom is de tunnel al dicht vanaf zaterdag 5 augustus 01.00 uur. De extra reistijd kan de komende weken, zeker in de spits, oplopen tot meer dan een uur, voorziet RWS. In de laatste twee weken van de sluiting zijn de schoolvakanties voorbij, met mogelijk extra drukte tot gevolg.

De in 1969 in gebruik genomen tunnel onder de Oude Maas net ten zuiden van Barendrecht is toe aan grondige renovatie. De technische installaties en systemen moeten vervangen worden. Ook komt er nieuw asfalt. De met 110.000 voertuigen per dag drukbereden tunnel is een belangrijke verbinding voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale vrachtverkeer.

De werkzaamheden die afgelopen februari begonnen, duren naar verwachting tot het eind van 2024. Tot die tijd zal de tunnel tientallen malen, meestal in een rijrichting, afgesloten zijn. Voor (brom-) fietsers zal de fietstunnel open blijven. Het openbaar vervoer en de hulpdiensten kunnen altijd gebruikmaken van de tunnel of de Tweede Heinenoordtunnel.

Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via de A16/A17 en de A15. Verkeer van de Hoeksche Waard via de N217 en de A16. Weggebruikers richting Bergen op Zoom worden omgeleid via de A15 en de A16/A17. Verkeer naar de Hoeksche Waard via de N217. Verkeer naar Goeree-Overflakkee wordt omgeleid via de A15 en de N57.

Provincie Zuid-Holland werkt tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel aan het veiliger maken van de nabijgelegen N59 tussen knooppunt Hellegatsplein op de A29 en Den Bommel. De weg krijgt een vangrail tussen de weghelften en wordt verbreed. De provinciale weg is eveneens een belangrijke verbinding tussen Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Omdat veel weggebruikers vanwege de werkzaamheden aan achtereenvolgens de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel op de A29 toch al moeten omrijden, heeft de provincie ervoor gekozen om in deze periode ook de hierop aansluitende N59 aan te pakken.