Een 36-jarige Hagenaar is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn woonplaats neergeschoten. Dit gebeurde in een uitgaansgelegenheid in de Herenstraat in het centrum van de stad. Hij werd gewond vervoerd naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens de politie waren er veel mensen op de been toen de schietpartij plaatsvond. Er is slachtofferhulp voor wie daar behoefte aan heeft, meldt de politie.